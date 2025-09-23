Ein Zeichen gegen Angst – Landkreis Ostallgäu und Stadt Kaufbeuren stellen rote Bänke auf

Gewalt beginnt nicht erst mit einer Ohrfeige – sie ist ein schleichender Prozess, sagt Lisa Knorr von der Fachstelle bei häuslicher Gewalt. Abwertung, Demütigung, Erniedrigung. Auch das ist eine Form von Gewalt. Viele Betroffene suchen jedoch die Schuld bei sich. Das Thema häusliche und sexualisierte Gewalt ist immer noch mit Scham und Schuld behaftet, sagt Knorr. Umso wichtiger sei es, darauf aufmerksam zu machen. Im Landkreis Ostallgäu und in der Stadt Kaufbeuren ist genau zu diesem Zweck eine besondere Aktion ins Leben gerufen worden.
Gewalt gegen Frauen
