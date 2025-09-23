Gewalt gegen Frauen Ein Zeichen gegen Angst – Landkreis Ostallgäu und Stadt Kaufbeuren stellen rote Bänke auf

Rote Bänke machen im Ostallgäu und in Kaufbeuren auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Sie sollen Mut machen und Hilfe aufzeigen. Angebote gibt es viele.