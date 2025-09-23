Icon Menü
Gewalt gegen Frauen - Landkreis Ostallgäu und Stadt Kaufbeuren stellen rote Bänke auf

Gewalt gegen Frauen

Ein Zeichen gegen Angst – Landkreis Ostallgäu und Stadt Kaufbeuren stellen rote Bänke auf

Rote Bänke machen im Ostallgäu und in Kaufbeuren auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Sie sollen Mut machen und Hilfe aufzeigen. Angebote gibt es viele.
Von Stefanie Gronostay
    In Kaufbeuren wurde ebenfalls eine rote Bank eingeweiht. Die Bank wurde von der Sparkasse Allgäu gespendet. Das Foto zeigt von links: Heike Krautloher (Gleichstellungsbeauftragte des Ostallgäus), Oberbürgermeister Stefan Bosse, Rahime Diler (Filialleiterin Sparkasse Kaufbeuren), Katja Mann (Leiterin des Frauenhauses) sowie Beraterin Lisa Knorr und Elke Schad (Gleichstellungsbeauftragte Kaufbeuren).
    In Kaufbeuren wurde ebenfalls eine rote Bank eingeweiht. Die Bank wurde von der Sparkasse Allgäu gespendet. Das Foto zeigt von links: Heike Krautloher (Gleichstellungsbeauftragte des Ostallgäus), Oberbürgermeister Stefan Bosse, Rahime Diler (Filialleiterin Sparkasse Kaufbeuren), Katja Mann (Leiterin des Frauenhauses) sowie Beraterin Lisa Knorr und Elke Schad (Gleichstellungsbeauftragte Kaufbeuren). Foto: Harald Langer

    Gewalt beginnt nicht erst mit einer Ohrfeige – sie ist ein schleichender Prozess, sagt Lisa Knorr von der Fachstelle bei häuslicher Gewalt. Abwertung, Demütigung, Erniedrigung. Auch das ist eine Form von Gewalt. Viele Betroffene suchen jedoch die Schuld bei sich. Das Thema häusliche und sexualisierte Gewalt ist immer noch mit Scham und Schuld behaftet, sagt Knorr. Umso wichtiger sei es, darauf aufmerksam zu machen. Im Landkreis Ostallgäu und in der Stadt Kaufbeuren ist genau zu diesem Zweck eine besondere Aktion ins Leben gerufen worden.

