Neues Gewerbegebiet in Kaufbeuren: Baut hier bald ein großes Unternehmen?

Um eine große Gewerbefläche und nicht minder große Hoffnungen ging es jüngst im Kaufbeurer Stadtrat. Das Gremium beschloss die Ausweisung eines gut elf Hektar umfassenden Baugebietes an der Apfeltranger Straße südlich der Fliegerhorstsiedlung (wir berichteten). Das künftige Gewerbegebiet „Im Hart Nord“ soll wegen seiner Ausmaße und seiner Lage auch für große Unternehmen attraktiv sein.

