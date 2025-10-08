Icon Menü
112.000 Quadratmeter neues Bauland in Kaufbeuren: Stadtrat bringt Gewerbegebiet „Im Hart Nord“ auf den Weg

112.000 Quadratmeter neues Bauland

Neues Gewerbegebiet in Kaufbeuren: Baut hier bald ein großes Unternehmen?

Der Kaufbeurer Stadtrat ebnet den Weg für ein gut elf Hektar großes Gewerbeareal östlich der Apfeltranger Straße. Es soll bereits einen großen Interessenten geben.
Von Martin Frei
    Gut elf Hektar Fläche entlang der Apfeltranger Straße (rechts) will die Stadt Kaufbeuren als neues Gewerbegebiet ausweisen. Mit einem Banner wirbt sie bereits um Käufer.
    Gut elf Hektar Fläche entlang der Apfeltranger Straße (rechts) will die Stadt Kaufbeuren als neues Gewerbegebiet ausweisen. Mit einem Banner wirbt sie bereits um Käufer. Foto: Harald Langer

    Um eine große Gewerbefläche und nicht minder große Hoffnungen ging es jüngst im Kaufbeurer Stadtrat. Das Gremium beschloss die Ausweisung eines gut elf Hektar umfassenden Baugebietes an der Apfeltranger Straße südlich der Fliegerhorstsiedlung (wir berichteten). Das künftige Gewerbegebiet „Im Hart Nord“ soll wegen seiner Ausmaße und seiner Lage auch für große Unternehmen attraktiv sein.

