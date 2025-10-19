Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Günstige Lösung oder Abhängigkeit? Irsee diskutiert über Wärmeversorgung

Gemeinderat Irsee

Günstige Lösung oder Abhängigkeit? Irsee diskutiert über Wärmeversorgung

Kontroverse Debatte im Gemeinderat: Über die bestehenden Biogasanlagen könnte der Ort den größten Teil des Bedarfs decken. Aber sollte er das auch?
Von Alfons Regler
    • |
    • |
    • |
    Irsee könnte den Großteil des Wärmebedarfs durch zwei Biogasanlagen abdecken.
    Irsee könnte den Großteil des Wärmebedarfs durch zwei Biogasanlagen abdecken. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Gleich zwei viel diskutierte Themen beschäftigten die Gemeinderäte in Irsee: zum einen die Ergebnisse aus der Erhebung zur kommunalen Wärmeplanung, zum anderen eine Veränderungssperre für ein zentrales Ortsgebiet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden