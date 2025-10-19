Günstige Lösung oder Abhängigkeit? Irsee diskutiert über Wärmeversorgung

Gleich zwei viel diskutierte Themen beschäftigten die Gemeinderäte in Irsee: zum einen die Ergebnisse aus der Erhebung zur kommunalen Wärmeplanung, zum anderen eine Veränderungssperre für ein zentrales Ortsgebiet.
Gemeinderat Irsee
Gleich zwei viel diskutierte Themen beschäftigten die Gemeinderäte in Irsee: zum einen die Ergebnisse aus der Erhebung zur kommunalen Wärmeplanung, zum anderen eine Veränderungssperre für ein zentrales Ortsgebiet.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden