Heftiges Gewitter überflutet neue Unterführung in Kaufbeuren: Ursachen und Folgen

Millionenprojekt in Kaufbeuren

Wie konnte das passieren? Neue Unterführung in der Augsburger Straße überflutet

In Kaufbeuren ist die ausgebaute Unterführung an der neuen Bahnbrücke gerade erst eröffnet worden. Am Donnerstag hieß es bereits: Land unter. Die Hintergründe.
Von Alexander Vucko
    Unterführung Augsburger Straße
    Unterführung Augsburger Straße Foto: Alexander Vucko

    Ein Ereignis, mit dem Autofahrer auch künftig leben müssen? Am Donnerstagabend lief die neue Unterführung in der Augsburger Straße bei einem heftigen Gewitter voll. Ein sicheres Durchkommen war für Autofahrer nicht mehr möglich. Nennenswerte Schäden gab es zwar nicht. Aber der Vorfall wirft die Frage auf: Kann es sein, dass Überflutungen auch nach dem aufwändigen Ausbau der Straße im Bereich der Bahnbrücke auftreten?

