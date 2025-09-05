Wie konnte das passieren? Neue Unterführung in der Augsburger Straße überflutet

Ein Ereignis, mit dem Autofahrer auch künftig leben müssen? Am Donnerstagabend lief die neue Unterführung in der Augsburger Straße bei einem heftigen Gewitter voll. Ein sicheres Durchkommen war für Autofahrer nicht mehr möglich. Nennenswerte Schäden gab es zwar nicht. Aber der Vorfall wirft die Frage auf: Kann es sein, dass Überflutungen auch nach dem aufwändigen Ausbau der Straße im Bereich der Bahnbrücke auftreten?
Millionenprojekt in Kaufbeuren
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden