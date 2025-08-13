Icon Menü
Einer der gefährlichsten Stürmer der DEL2: Das ist ESVK-Top-Neuzugang Henri Kanninen

ESVK-Stürmer im Porträt

So tickt ESVK-Top-Neuzugang Henri Kanninen

ESVK-Neuzugang Henri Kanninen begann seine Karriere mit großen Erfolgen. In Kaufbeuren will der Finne den Neustart unterstützen.
Von Markus Frobenius
    • |
    • |
    • |
    Mit dem Schläger kann er umgehen: Der 30-jährige Henri Kanninen hatte erstmals im Alter von einem Jahr einen Stick in der Hand. Nun will er damit für den ESV Kaufbeuren scoren.
    Mit dem Schläger kann er umgehen: Der 30-jährige Henri Kanninen hatte erstmals im Alter von einem Jahr einen Stick in der Hand. Nun will er damit für den ESV Kaufbeuren scoren. Foto: Ralf Lienert

    Der Weg von Henri Kanninen führte von der Schule direkt auf das Eis: „Nach dem Gymnasium wurde ich direkt Profi“, erzählt der 30-jährige Finne. Und gleich zu Beginn seiner Karriere kamen ganz große Titel: Mit seinem Heimatverein Jyväskylä JYP gewann er 2017/18 die Champions Hockey League. Nur ein Jahr später wurde er mit HPK aus Hämeenlinna, bei dem er drei Jahre gespielt hat, Liiga Champion. Dennoch wechselte Kanninen: „Ich wollte auch noch etwas anderes sehen – andere Länder, anderes Hockey. Und ich wollte eine größere Rolle spielen“, sagt er. Und so hat ihn sein Weg über einige Stationen zum ESV Kaufbeuren geführt.

