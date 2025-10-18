Ein Treffer zum Geburtstag - So sah Henri Kanninen das ESVK-Spiel am Freitag

31 Jahre alt ist Joker-Stürmer Henri Kanninen am Freitag geworden – über eine allzu ausgiebige Geburtstagsfeier ist nichts bekannt, denn der Finne musste an seinem Ehrentag arbeiten. Ein Auswärtsspiel seiner Joker in Regensburg stand auf dem Spielplan. Gefeiert wurde womöglich danach ein bisschen, denn die Kaufbeurer überzeugten trotz etwas kürzerer Bank (neben den bekannten Verletzten musste kurzfristig der erkrankte Max Hadraschek passen) und gewannen mit 4:1.

Kanninen war es, der mit seinem zweiten Joker-Tor in der laufenden Saison den Grundstein für den Erfolg, also das 1:0, legte. „Es war schön, ein Tor zu schießen. Natürlich hat es sich gut angefühlt, dass das ausgerechnet an meinem Geburtstag gelungen ist, aber es ist nichts Außergewöhnliches“, sagte der 31-Jährige nach dem Spiel. Durchaus etwas Außergewöhnliches passierte im weiteren Verlauf der Partie.

Diese war zwar eng, doch Kaufbeuren stand immer stabil. Ein sicherer Rückhalt war Rihards Babulis, der wieder den Vorzug vor Daniel Fießinger im Joker-Tor erhalten hatte und 30 Schüsse parierte. Nach einem 1:1 noch im ersten Drittel setzten sich die Allgäuer im zweiten Drittel bereits mit 2:1 ab (Torschütze: Sami Blomqvist), ehe im Schlussabschnitt Nico Appendino und Jonas Fischer, mit seinem ersten DEL2-Tor überhaupt, den Sack zumachten. Fischer war gewissermaßen Nutznießer der kurzen Bank. Er hatte, nun in der dritten Reihe spielend, deutlich mehr Eiszeit als in vorigen Partien. „Babu hat im Tor großartig gespielt und ich freue mich auch sehr für Jonas Fischer“, sagte Kanninen in Richtung seiner Kumpels.

Henri Kanninen stark am Bullypunkt

Vermutlich freute sich der Finne auch über seine eigene Leistung. Kanninen macht laut Statistik sehr viel für das Spiel der Kaufbeurer, ist etwa einer der besten Bully-Akteure und sorgt somit dafür, dass Kaufbeuren nach Anspielen erst einmal in Scheibenbesitz ist. Am Freitag gewann er 15 von 25 Anspielen. „Meine Leistung wird nach und nach immer besser“, erklärte er selbst. „Ich will nicht sagen, dass sie zu Beginn schlecht war, aber meine eigenen Punkte waren zunächst ein bisschen ausgeblieben“, sagte der Finne, der nach neun Partien jetzt auf zwei Tore und drei Vorlagen kommt.

Eines der besten ESVK-Spiele der bisherigen Saison

Kaufbeuren war nach dem Auftritt in Regensburg Tabellenneunter, wichtiger für das Team dürfte aber sein, dass die Partie den performancetechnischen Aufwärtstrend der Allgäuer unterstrich. Das fand auch das Geburtstagskind: „Es war eines der besten Spiele von uns in dieser Saison – und das auch noch auswärts“.