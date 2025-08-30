Icon Menü
Hundeschwimmen im Erlebnisbad Neugablonz: Kostenfreier Spaß am Saisonende

Bald Saisonende in Kaufbeuren

In Neugablonz dürfen wieder Hunde ins Freibad

Die Freibadsaison in Kaufbeuren endet bald. Traditionell dürfen sich Hunde auf den letzten Tag im Erlebnisbad Neugablonz freuen.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Bald dürfen sich wieder Hunde im Erlebnisband Neugablonz austoben.
    Bald dürfen sich wieder Hunde im Erlebnisband Neugablonz austoben. Foto: Uwe Anspach/dpa (Symbolbild)

    Die Freibadsaison neigt sich dem Ende zu. Der letzte reguläre Badetag für Badegäste ist in Kaufbeuren am Montag, 15. September, und in Neugablonz am Samstag, 13. September.

    Hunde kommen kostenfrei ins Erlebnisbad Neugablonz

    Im Erlebnisbad Neugablonz wird die Freibadsaison traditionell wieder mit dem Hundeschwimmen beendet, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt. Das Bad ist am Sonntag, 14. September, zwischen 10 und 18 Uhr für Hunde geöffnet. Es gelten an diesem Tag die gewohnten Preise für „Frauchen“ und „Herrchen“. Für Hunde wird kein Eintrittsgeld erhoben

    Diese Voraussetzungen gelten für das Hundeschwimmen

    Halterinnen und Halter dürfen ihre Hunde nur am Hundeschwimmen teilnehmen lassen, wenn sie an der Kasse einen Impfpass mit aktueller Tollwutimpfung, einen Haftpflichtversicherungsnachweis und die Hundemarke des Tieres vorweisen können. Die Hunde sollten zudem vor dem Schwimmbadbesuch ihre Gassirunde gemacht haben.

    Hinweis der Stadt: Wasser enthält Chlor

    Die Stadt weist vorsorglich darauf hin, dass das Wasser in den Becken Chlor enthält, da am Vortag noch regulärer Badebetrieb stattfindet.

