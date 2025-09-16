Eine wohlschmeckende Kirchenerfahrung

Miteinander kochen, miteinander essen, biblische Mahlzeiten-Geschichten und Impulse dazu hören, Gemeinschaft erleben: Alle, die kürzlich ins Gemeindezentrum St. Peter und Paul in Kaufbeuren gekommen sind, waren an der Vorbereitung beteiligt: Tische und Stühle in eine passende Tischordnung bringen, Tische decken und dekorieren, Gemüse und Obst schnippeln, Pitabrote formen und backen, Suppe umrühren, Getränke ausschenken.

Und dann saßen 14 Leute am schön gedeckten Tisch, genossen das gute, gemeinsam vorbereitete Essen, die biblischen Impulse und die Gemeinschaft und die Gespräche. Ein Stück Urkirche wurde erlebbar, denn auch die ersten Christengemeinden trafen sich zum Brotbrechen, zum Herrenmahl in ihren Häusern.

Alle dürfen und können mitmachen, jede und jeder, so wie er und sie kann und möchte. So wächst eine synodale Kirche, die Spaß macht.

