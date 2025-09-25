Gemeinde verabschiedet Ministranten und begrüßt neue

In der Pfarrkirche in Blöcktach wurden zwei langjährige Ministranten verabschiedet. Kaplan Kenechukwu bedankte sich bei Fabian Schürzinger (Dritter von links) und Johanna Huber (Dritte von rechts) für ihre gute und zuverlässige Arbeit am Altar und wünschte ihnen viel Glück für die Zukunft. Gleichzeitig nahm er Jonathan Braun (fehlt auf dem Bild) und Isabella Happ (rechts) neu in den Kreis der Ministranten auf, segnete sie und hieß sie in der Gemeinschaft der Minis herzlich willkommen.

