Aktion Blütenmeer vor dem Rostwildrudel

Auf Einladung der Wald- und Wiesen-Schule im Bund Naturschutz, Ortsgruppe Irsee, trafen sich kürzlich fast 40 Helferinnen und Helfer, um auf der rund 600 Quadratmeter großen Fläche am Ortseingang, vor dem Rostwildrudel des Irseer Künstlers Peter R. Müller, ein Blütenmeer entstehen zu lassen. Vor allem waren es Aktive der Kinderfeuerwehr, interessierte Jugendliche und engagierte BUND-Mitglieder, die hier kräftig Hand anlegten und mit Eimer, Spaten und Rechen unterwegs waren. Fachkundig unterstützt von den ausgebildeten Blühbotschaftern Karina und Joachim Oberweiler, Ulla Schuster sowie von Hubert Göppel, dem Gründer des Arbeitskreises „Artenvielfalt in Pforzen“, wurden 400 Krokuszwiebeln gesteckt und Samen von einheimischen, mehrjährigen Wildblumen ausgebracht. Nach getaner Arbeit lud Kreisrätin Dr. Ulla Schuster die Teilnehmer zu einer Brotzeit in ihren Garten mit üppig blühenden Wildpflanzen ein.

