Italienische „Gastarbeiter“ in Kaufbeuren: Wie aus Gästen Freunde wurden

Pizza, Pasta, Panettone – die Kaufbeurer haben den Italienern viele Spezialitäten zu verdanken. Aber wer die Verbindung der Menschen diesseits und jenseits des Alpenhauptkamms auf die Esskultur reduziert, greift viel zu kurz. Vor 70 Jahren trafen die ersten sogenannten „Gastarbeiter“ aus Italien in Deutschland und in Kaufbeuren ein. Eine besondere Verbindung, sagt Oberbürgermeister Stefan Bosse, „die bis heute spürbar ist“.

Alexander Vucko

87600 Kaufbeuren

Gastarbeiter