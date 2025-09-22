Icon Menü
Italienische Gastarbeiter in Kaufbeuren: Freundschaft und Integration nach 70 Jahren

70 Jahre Anwerbeabkommen

Italienische „Gastarbeiter“ in Kaufbeuren: Wie aus Gästen Freunde wurden

Vor 70 Jahren kamen die ersten „Gastarbeiter“ aus Italien nach Kaufbeuren. Längst ist daraus eine besondere Verbindung geworden. Davon erzählt eine Ausstellung.
Von Alexander Vucko
    • |
    • |
    • |
    Die Gruppe „Folk Acli“ bringt in ihren Auftritten italienisches Lebensgefühl nach Kaufbeuren.
    Die Gruppe „Folk Acli“ bringt in ihren Auftritten italienisches Lebensgefühl nach Kaufbeuren. Foto: Ralf Lienert (Archivfoto)

    Pizza, Pasta, Panettone – die Kaufbeurer haben den Italienern viele Spezialitäten zu verdanken. Aber wer die Verbindung der Menschen diesseits und jenseits des Alpenhauptkamms auf die Esskultur reduziert, greift viel zu kurz. Vor 70 Jahren trafen die ersten sogenannten „Gastarbeiter“ aus Italien in Deutschland und in Kaufbeuren ein. Eine besondere Verbindung, sagt Oberbürgermeister Stefan Bosse, „die bis heute spürbar ist“.

