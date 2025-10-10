Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Job Shuttle in Kaufbeuren: Unternehmen aus Kaufbeuren und dem Ostallgäu mit besonderem Angebot

IHK-Aktion

Shuttle zur Traumausbildung: So wollen Kaufbeurer Unternehmen Jugendliche abholen

Bei der Aktion „Job Shuttle“ besuchen Schülerinnen und Schüler aus Kaufbeuren verschiedene Arbeitgeber aus der Region. Was das Projekt so besonders macht.
Von Felix Leufer
    • |
    • |
    • |
    Sieben Unternehmen aus Kaufbeuren und dem Ostallgäu beteiligen sich am Projekt „Job Shuttle“ der IHK, darunter auch Ansorge Logistik aus Biessenhofen.
    Sieben Unternehmen aus Kaufbeuren und dem Ostallgäu beteiligen sich am Projekt „Job Shuttle“ der IHK, darunter auch Ansorge Logistik aus Biessenhofen. Foto: Harald Langer

    27 Schülerinnen und Schüler stehen in grellen Neonwesten im Tiefkühllager des V-Markts in Mauerstetten. Sie blicken auf meterhohe Regale, in denen sich die Lebensmittel bis unter die Decke stapeln. Manche zeigen mit dem Finger auf die Ware, andere weichen Gabelstaplern aus, die durch die Gänge fahren. Wieder andere unterhalten sich oder lachen – und alle frieren angesichts der Minustemperaturen. Doch wie kommt eine neunte Klasse einer Realschule an diesen für Schüler ungewohnten Ort?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden