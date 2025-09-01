„Nichts bringt dieses junge Leben zurück“ - Blaulichtfamilie nimmt Abschied von Unfallopfer

450 Menschen nahmen am Montag bei einer öffentlichen Trauerfeier im Stadtsaal Abschied von Jonas H., der bei einem Verkehrsunfall in Kaufbeuren-Neugablonz ums Leben gekommen ist. Unter den Gäste waren zahlreiche Mitglieder der Blaulichtfamilie in Kaufbeuren und im Ostallgäu. Das 20-jährige Todesopfer war Mitglied der Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes und früher in der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr aktiv.
Nach Verkehrsunfall in Kaufbeuren
