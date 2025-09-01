„Nichts bringt dieses junge Leben zurück“ - Blaulichtfamilie nimmt Abschied von Unfallopfer

Icon Menü
Ein tödlicher Verkehrsunfall schockiert die Öffentlichkeit. Der mutmaßliche Verursacher ist auf der Flucht. Nun nimmt die Öffentlichkeit Abschied vom Jonas H.
Von Alexander Vucko
    Eine große Trauergemeinde nahm am Montag in Kaufbeuren Abschied von Jonas H. Der 20-Jährige starb bei einem Verkehrsunfall.
    Eine große Trauergemeinde nahm am Montag in Kaufbeuren Abschied von Jonas H. Der 20-Jährige starb bei einem Verkehrsunfall. Foto: Harald Langer

    450 Menschen nahmen am Montag bei einer öffentlichen Trauerfeier im Stadtsaal Abschied von Jonas H., der bei einem Verkehrsunfall in Kaufbeuren-Neugablonz ums Leben gekommen ist. Unter den Gäste waren zahlreiche Mitglieder der Blaulichtfamilie in Kaufbeuren und im Ostallgäu. Das 20-jährige Todesopfer war Mitglied der Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes und früher in der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr aktiv.

