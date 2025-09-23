Kabarett aus Kaufbeuren: Bei den Schoinaschnätterern geht es heiß her

Es ist wieder Schnätterer-Zeit. Am Wochenende feierte das neue Programm der Kaufbeurer Komödiantentruppe d’Schoinaschnätterer Premiere. Knapp drei Stunden lang sorgte das Ensemble rund um Markus Holy für beste Unterhaltung im Festsaal des Bezirkskrankenhauses. Wie man es von den Schnätterern kennt, boten sie dabei eine bunte Mischung aus Sketchen, Musik, Tanzeinlagen und Gesellschaftssatire, die frech, pointiert und mit einem liebevollen Blick auf die Absurditäten des Alltags daherkam. Dabei nahmen sie einmal mehr kein Blatt vor den Mund. Ob Kindererziehung, Beziehungsprobleme oder App-Wahnsinn – alles kam auf den Tisch beziehungsweise auf die Bühne.
Neues Programm feiert Premiere
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden