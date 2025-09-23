Icon Menü
Kabarett aus Kaufbeuren: D‘Schoinaschnätterer präsentieren ihr neues Programm

Neues Programm feiert Premiere

Kabarett aus Kaufbeuren: Bei den Schoinaschnätterern geht es heiß her

Mit einem bunten Mix aus Musik, Satire und Blödelei bringt die Komödiantentruppe ihr Publikum zum Lachen. Welche Themen diesmal auf die Schippe genommen werden.
Von Birte Mayer
    Heiß her geht es beim neuen Programm der Schoinaschnätterer. Die Kaufbeurer Komödiantentruppe gewährt unter anderem Einblicke in die Damensauna.
    Heiß her geht es beim neuen Programm der Schoinaschnätterer. Die Kaufbeurer Komödiantentruppe gewährt unter anderem Einblicke in die Damensauna. Foto: Harald Langer

    Es ist wieder Schnätterer-Zeit. Am Wochenende feierte das neue Programm der Kaufbeurer Komödiantentruppe d’Schoinaschnätterer Premiere. Knapp drei Stunden lang sorgte das Ensemble rund um Markus Holy für beste Unterhaltung im Festsaal des Bezirkskrankenhauses. Wie man es von den Schnätterern kennt, boten sie dabei eine bunte Mischung aus Sketchen, Musik, Tanzeinlagen und Gesellschaftssatire, die frech, pointiert und mit einem liebevollen Blick auf die Absurditäten des Alltags daherkam. Dabei nahmen sie einmal mehr kein Blatt vor den Mund. Ob Kindererziehung, Beziehungsprobleme oder App-Wahnsinn – alles kam auf den Tisch beziehungsweise auf die Bühne.

