Drei Autos brennen in Kaufbeuren - Druckwelle schleudert Gullydeckel 100 Meter weit

In Kaufbeuren hat es in der Nacht auf Mittwoch einen größeren Einsatz gegeben. Gegen Mitternacht wurden zahlreiche Einsatzkräfte in die Obermayerstraße gerufen. Laut einer Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West waren mehrere Fahrzeuge in Brand geraten. Im Anschluss hatte es eine Verpuffung gegeben.

Brand in Kaufbeuren in der Nacht auf Mittwoch

Wie die Sprecherin der Polizei unserer Redaktion mitteilte, sind bei dem Feuer drei Autos beschädigt worden. Die Feuerwehr rückte mit 23 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an. Als die Feuerwehrleute ankamen, war bereits die ganze Straße in Rauch gehüllt.

Verpuffung in der Kanalisation - Gullydeckel schleudert 100 Meter weit

Doch es gab noch ein anderes Problem: Bei dem Feuer war aus den brennenden Autos Kraftstoff beziehungsweise verschiedene Flüssigkeiten ausgelaufen. Und zwar nicht auf den Boden, sondern in die Kanalisation. Dort verursachte die Flüssigkeit eine Verpuffung.

Laut der Freiwilligen Feuerwehr Kaufbeuren wurden dabei zwei schwere Kanaldeckel aus ihrer Fassung geschleudert. Der zweite Gullydeckel landete den Einsatzkräften zufolge erst 100 Meter entfernt von der Brandstelle.

Feuerwehr löscht Flammen und kontrolliert Kanalnetz

Die Feuerwehr ging daraufhin mit mehreren Atemschutztrupps gegen den Brand vor und löschte das Feuer. Die Einsatzkräfte schafften es zudem, eine angrenzende Thuja-Hecke und ein weiteres parkendes Auto vor den Flammen zu schützen.

Die Motorhauben der brennenden Autos wurden durch die Hitze so sehr verformt, dass die Feuerwehr sie mit einem Spreizer öffnen musste, um die Batterien abklemmen zu können. Anschließend spülten die Feuerwehrleute das Kanalnetz mit Wasser aus und kontrollierten es mit einem speziellen Explosionswarngerät.

Verletzt wurde bei dem Brand laut Polizei niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt, die Polizei ermittelt. Auch der Kriminaldauerdienst Memmingen war vor Ort.

