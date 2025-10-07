Der Rustikalmarkt kommt wieder nach Kaufbeuren

Wenn die Blätter von den Bäumen fallen, steht nicht nur der Herbst vor der Tür, sondern es wird auch Zeit für den Rustikalmarkt in Kaufbeuren. Die beliebte Veranstaltung stellt der Verein Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing am Sonntag, 12. Oktober, wieder auf die Beine. Beim Programm kommen auch die jüngsten Marktbesucher auf ihre Kosten.

Handgemachtes aus Holz, Filz oder Keramik

Wie Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing in einer Pressemeldung mitteilt, präsentieren rund 40 Kunsthandwerker, Gastronominnen und Direktvermarkter am 12. Oktober von 11 bis 17 Uhr ihre handgemachten Produkte in der Kaufbeuren Altstadt. Dabei bieten sie den Besucherinnen und Besuchern Kunsthandwerk aus verschiedensten Materialien an. Neben Werkstoffen wie Holz, Filz, Keramik oder Papier liege laut den Veranstaltern eine Besonderheit auch in der Verarbeitung. Dafür ernteten die Hersteller mitunter erstaunte Reaktionen.

„Darüber hinaus begeistern qualitativ hochwertige Direktvermarkter mit ihren regionalen und saisonalen Produkten“, teilt Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing mit. Verschiedene Aufstriche, Brotspezialitäten, Käsedelikatessen, Kräutermischungen und mehr werden an den Ständen angeboten – und laden hungrige Marktgäste auf eine kulinarische Reise ein.

Das haben auch die gastronomischen Aussteller mit ihren Essensangeboten zum Ziel. Die Speisekarte des Rustikalmarktes reicht von der klassischen Bratwurst hin über Langos und Baumkuchen bis zu Schokofrüchten und Mandelvariationen, teilen die Veranstalter mit.

Das ist beim Rustikalmarkt für Kinder geboten

Und beim Markttreiben in der Kaufbeurer Altstadt ist auch für die jüngsten Besucherinnen und Besucher etwas geboten. Sie dürfen sich auf die Kindereisenbahn am Obstmarkt, einen Ballonkünstler und das Kinderschminken freuen, das ab 13 Uhr beginnt.

„Auch viele Einzelhändler in der Altstadt öffnen pünktlich zum verkaufsoffenen Sonntag ihre Geschäfte“, heißt es in der Pressemitteilung. Dort können Kundinnen und Kunden von 13 bis 17 Uhr nach Lust und Laune shoppen.

„Summer Streets“ im Herbst

Auch wenn sich die Temperaturen nicht mehr besonders sommerlich anfühlen, bringen die „Summer Streets“ abermals Leben in die Altstadt. Der Hafenmarkt wird für den Verkehr gesperrt. Im Rahmen der Aktion wird dort ein „Schmankerl Garten“ aufgebaut, es gibt Livemusik und eine Oldtimer-Ausstellung.

Wie die Organisatoren mitteilen, wird die Kaiser-Max-Straße am Veranstaltungstag, 12. Oktober, von 7 bis 19 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.