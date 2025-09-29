Icon Menü
Kaufbeuren
Kaufbeuren Einzelhandel: temporärer Kunstraum in der Schmiedgasse und Renovierung der Sparkasse Oberbeuren

Diese neuen Angebote gibt es nun in der Kaufbeurer Schmiedgasse und am Fliegerhorst

Künstler Roman Harasymiw füllt einen Leerstand mit seinen Werken, die Volkshochschule eröffnet ein Atelier und die Sparkassen in Oberbeuren wird umgebaut.
Von Felix Lang
    Künstler Roman Harasymiw (rechtes Bild, rechts) nutzt einen Leerstand in der Kaufbeurer Schmiedgasse, um seine Werke zu zeigen. Zur Vernissage kamen zahlreiche Besucher – auch Bürgermeister Oliver Schill (rechtes Bild, links).
    Künstler Roman Harasymiw (rechtes Bild, rechts) nutzt einen Leerstand in der Kaufbeurer Schmiedgasse, um seine Werke zu zeigen. Zur Vernissage kamen zahlreiche Besucher – auch Bürgermeister Oliver Schill (rechtes Bild, links). Foto: Birgit Kern-Harasymiw

    Es tut sich wieder etwas bei Handel und Gewerbe in Kaufbeuren. Die Sparkasse Allgäu modernisiert ihre Filiale in Oberbeuren. Deshalb bleibt diese bis voraussichtlich 26. Oktober geschlossen. Die Wiedereröffnung ist laut einer Mitteilung für Montag, 27. Oktober, geplant. Im Zuge der Arbeiten werden Dach, Fassade und Heizungsanlage erneuert. Zudem soll eine Photovoltaikanlage installiert und die Innenräume vollständig modernisiert werden.

