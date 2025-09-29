Diese neuen Angebote gibt es nun in der Kaufbeurer Schmiedgasse und am Fliegerhorst

Es tut sich wieder etwas bei Handel und Gewerbe in Kaufbeuren. Die Sparkasse Allgäu modernisiert ihre Filiale in Oberbeuren. Deshalb bleibt diese bis voraussichtlich 26. Oktober geschlossen. Die Wiedereröffnung ist laut einer Mitteilung für Montag, 27. Oktober, geplant. Im Zuge der Arbeiten werden Dach, Fassade und Heizungsanlage erneuert. Zudem soll eine Photovoltaikanlage installiert und die Innenräume vollständig modernisiert werden.
Handel und Gewerbe in Kaufbeuren
