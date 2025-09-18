In Kaufbeuren klumpt das Streugut - nun droht ein neuer Kosten-Hammer

Das Geld ist ohnehin knapp, doch nun muss die Stadt Kaufbeuren erneut tief in die Tasche greifen. Denn die Streuguthalle auf dem Gelände des städtischen Bauhofs ist marode und undicht. Die Folge: Das Salz wird feucht, verklumpt und lässt sich nicht mehr problemlos auf der Straße ausbringen. Unerwartete Kosten in Höhe von 830.000 Euro sind für einen Neubau veranschlagt, der nun irgendwie im künftigen Haushaltsentwurf 2026 untergebracht werden muss. Letztlich muss noch der Stadtrat über die Investition entscheiden.
Winterdienst in Kaufbeuren
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden