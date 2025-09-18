Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Kaufbeuren plant dringend den Bau einer neuen Streuguthalle für den Winterdienst

Winterdienst in Kaufbeuren

In Kaufbeuren klumpt das Streugut - nun droht ein neuer Kosten-Hammer

Es muss schnell gehen: Der städtische Bauhof in Kaufbeuren braucht eine neue Streuguthalle. Die alte Lagerstätte ist marode und undicht. Das ist der Zeitplan.
Von Alexander Vucko
    • |
    • |
    • |
    Das Streugut lagert auf dem Kaufbeurer Bauhofgelände in einer Halle, die marode ist.
    Das Streugut lagert auf dem Kaufbeurer Bauhofgelände in einer Halle, die marode ist. Foto: Mathias Wild (Archivbild)

    Das Geld ist ohnehin knapp, doch nun muss die Stadt Kaufbeuren erneut tief in die Tasche greifen. Denn die Streuguthalle auf dem Gelände des städtischen Bauhofs ist marode und undicht. Die Folge: Das Salz wird feucht, verklumpt und lässt sich nicht mehr problemlos auf der Straße ausbringen. Unerwartete Kosten in Höhe von 830.000 Euro sind für einen Neubau veranschlagt, der nun irgendwie im künftigen Haushaltsentwurf 2026 untergebracht werden muss. Letztlich muss noch der Stadtrat über die Investition entscheiden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden