Kaufbeuren vor Herausforderungen: Andreas Bauer will Landrat werden – was nun?

Kommentar

Wirtschaftsreferent will Landrat werden - drohen Kaufbeuren schwere Zeiten?

Andreas Bauer hat das Kaufbeurer Wirtschaftsressort in bitteren Zeiten übernommen. Wird er Landrat, hätte es die Stadt nicht leicht, die Lücke zu füllen.
Alexander Vucko
Von Alexander Vucko
    Vom Kaufbeurer Rathaus ins Landratsamt - im März 2026 entscheidet der Wähler über Andreas Bauers berufliche Zukunft.
    Vom Kaufbeurer Rathaus ins Landratsamt - im März 2026 entscheidet der Wähler über Andreas Bauers berufliche Zukunft. Foto: Mathias wild (Archivbild)

    Andreas Bauer hat sich als Wirtschaftsreferent in Kaufbeuren noch nicht einmal warmgelaufen, da will ihn die Kreis-CSU schon als Landratskandidaten ins Rennen schicken. Für die kreisfreie Stadt ist das ein schwerer Schlag, für einige Kaufbeurer Stadträte quer durch die Parteienlandschaft gar eine Enttäuschung. Denn mit seiner Wahl als berufsmäßiger Stadtrat hat Bauer vor knapp zwei Jahren auch zugesagt, sich die notwendige Zeit zu nehmen, Dinge zu verändern.

