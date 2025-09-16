60 neue Wohnungen in Kaufbeuren - können sie schon ab März gemietet werden?

Kaufbeuren wächst und braucht nach Angaben aus dem Rathaus dringend neuen Wohnraum. Um den Bedarf zu decken, sind laut einer Studie des Pestel-Instituts von September 2024 bis 2028 rund 230 Wohnungen pro Jahr notwendig. Am Montag findet der erste symbolische Spatenstich für 60 neue Wohnungen der Immobiliengesellschaft Vonovia an der Marktoberdorfer Straße statt.
Neubauten in der Fliegerhorstsiedlung
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden