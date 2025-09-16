Icon Menü
60 neue Wohnungen in Kaufbeuren: Vonovia setzt auf schnelles Bauen

Neubauten in der Fliegerhorstsiedlung

60 neue Wohnungen in Kaufbeuren - können sie schon ab März gemietet werden?

Das Immobilienunternehmen Vonovia baut in Kaufbeuren 60 neue Wohnungen im Eiltempo. Wo der Wohnraum entsteht und wann die ersten Mieter einziehen können.
Von Alexander Vucko
    Das Wohnungsbauunternehmen Vonovia setzt für den zügigen Bau von 60 Wohnungen in Kaufbeuren auf in Modulbauweise.
    Das Wohnungsbauunternehmen Vonovia setzt für den zügigen Bau von 60 Wohnungen in Kaufbeuren auf in Modulbauweise. Foto: Modulbau WMM

    Kaufbeuren wächst und braucht nach Angaben aus dem Rathaus dringend neuen Wohnraum. Um den Bedarf zu decken, sind laut einer Studie des Pestel-Instituts von September 2024 bis 2028 rund 230 Wohnungen pro Jahr notwendig. Am Montag findet der erste symbolische Spatenstich für 60 neue Wohnungen der Immobiliengesellschaft Vonovia an der Marktoberdorfer Straße statt.

