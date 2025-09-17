Neubauten in der Fliegerhorstsiedlung 60 neue Wohnungen in Kaufbeuren - können sie schon ab März 2026 gemietet werden?

Das Immobilienunternehmen Vonovia baut in Kaufbeuren 60 neue Wohnungen im Eiltempo. Wo der Wohnraum entsteht und wann die ersten Mieter einziehen können.