Allgäuer Spitzenfotografen: Kaufbeurer triumphieren bei Bayerischer Meisterschaft

Der Arbeitskreis Fotografie (AKF) der vhs Kaufbeuren e.V. hat 2025 ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr erlebt. Mit einem dritten Platz bei der Deutschen Fotomeisterschaft mischt der Verein erneut in der Spitzengruppe der besten Fotoclubs Deutschlands mit. Damit steht der AKF Seite an Seite mit den traditionsreichen Clubs aus Schrobenhausen (Platz 1) und Würzburg (Platz 2) – ein Ergebnis, das die Ausnahmestellung der Kaufbeurer Fotografinnen und Fotografen eindrucksvoll unterstreicht.

Auszeichnungen und Medaillen

Einen großen Anteil am Erfolg hatten Roland Hank, Alexander Arnberger, Susanne und Wolfgang Seiffert sowie Carola und Peter Ernszt. Besonders herausragend war dabei die Leistung von Susanne Seiffert: Sie belegte in der Einzelwertung den vierten Platz und wurde mit einer Medaille und einer Urkunde gleich doppelt ausgezeichnet.

Icon vergrößern Zart, zerbrechlich – und gerade deshalb so ausdrucksstark: Die Geranium-Blüte von Carola Ernszt, AFK Kaufbeuren. Foto: Carola Ernszt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zart, zerbrechlich – und gerade deshalb so ausdrucksstark: Die Geranium-Blüte von Carola Ernszt, AFK Kaufbeuren. Foto: Carola Ernszt

Doch die Erfolgsgeschichte des AKF geht noch weiter. Bereits bei der Schwäbischen Fotomeisterschaft konnten die Kaufbeurer überzeugen: Peter Ernszt sicherte sich den ersten Platz, gefolgt von Susanne Seiffert auf Rang zwei. Zudem ging der Clubmeistertitel nach Kaufbeuren.

Zum besten Fotoclub Bayerns gekürt

Und auch auf Landesebene setzte sich der AKF durch: Bei der Bayerischen Fotomeisterschaft 2025 wurde er zum besten Fotoclub Bayerns gekürt und holte sich damit erneut den Titel des Bayerischen Fotoclubmeisters. Die Konkurrenz aus Schrobenhausen und Wiggensbach musste sich diesmal mit den Plätzen zwei und drei zufriedengeben.

Teamerfolg vieler Mitglieder

Der Teamerfolg wurde von vielen Mitgliedern getragen. Neben Susanne Seiffert, die sieben Punkte sammelte, trugen auch Roland Hank, Alexander Arnberger und Wolfgang Seiffert mit jeweils sechs Punkten wichtige Wertungen bei. Weitere starke Beiträge kamen von Sonja und Peter Sbresny, Carola und Peter Ernszt sowie Norbert Brennich. Besonders gefeiert wurden zudem die beiden ausgezeichneten Werke „Geranium“ von Carola Ernszt und „Old vs New“ von Roland Hank, die jeweils mit einer Medaille prämiert wurden.