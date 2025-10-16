Eisblond und kreativ

Unter dem Motto „Cold Shine with Ice Blond“ haben die Auszubildenen des zweiten Lehrjahres der Staatlichen Berufsschule Kaufbeuren beim Bavarian Young Talents Award 2025 ihr Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die stylischen Ergebnisse wurden im Rahmen der Friseurmesse Style Vision in Fürth präsentiert – inklusive Publikumsvoting und feierlicher Siegerehrung.

Mit großer Leidenschaft kreierten die Auszubildenen ihre kreativen eisblonden Looks im Unterricht an der Staatlichen Berufsschule Kaufbeuren. Unterstützt wurden sie dabei von ihren Lehrkräften. Gemeinsam ging es kürzlich zu Style Vision nach Fürth, wo die fertigen Ergebnisse einem breiten Publikum präsentiert wurden. Besucherinnen und Besucher der Fachmesse konnten vor Ort abstimmen und ihren Favoriten wählen. Bei der anschließenden Siegerehrung wurden die beliebtesten Looks geehrt. Die Auszubildenen der Staatlichen Berufsschule Kaufbeuren wurden mit dem dritten und vierten Platz belohnt.

Der Wettbewerb bot den Nachwuchsfriseurinnen und -friseuren nicht nur eine Plattform zur Präsentation ihrer Fähigkeiten, sondern auch wertvolle Erfahrung im Teamwork, in der Planung und im kreativen Prozess. Die jungen Talente von heute haben gezeigt, dass sie mit viel Herzblut und Professionalität bereit sind, das Friseurhandwerk innovativ zu bereichern.

