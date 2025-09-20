Icon Menü
Kaufbeurer Möbelmarkt: Warum der Leerstand am Bavariaring weiter anhält

Meinung

Der alte Möbel-Standort am Kaufbeurer Bavariaring fordert Geduld

Seit dem Auszug des Opti-Möbelmarktes am Kaufbeurer Bavariaring steht die Immobilie leer. Warum eine Neuvermietung an einen Möbelanbieter so schwer ist.
Alexander Vucko
Von Alexander Vucko
    Opti-Wohnwelt am Kaufbeurer Bavariaring ist Vergangenheit. Nun würden der Eigentümer und die Stadt gerne einen neuen Möbelanbieter willkommen heißen.
    Opti-Wohnwelt am Kaufbeurer Bavariaring ist Vergangenheit. Nun würden der Eigentümer und die Stadt gerne einen neuen Möbelanbieter willkommen heißen. Foto: Alexander Vucko (Archivbild)

    Es ist ein trostloser Anblick, der sich den Autofahrern am Eingang zur Stadt bietet. Wirklich schön präsentierte sich der Zweckbau zwar nie, aber der ehemalige Möbelmarkt Opti-Wohnwelt am Bavariaring brachte wenigstens Kundenfrequenz nach Kaufbeuren. Wenn auch am Ende nicht genug. Die gleichnamige Unternehmensgruppe aus Unterfranken meldete im vergangenen Jahr ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung an, um wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Unwirtschaftliche Möbelhäuser des Konzerns wurden geschlossen, darunter Opti-Wohnwelt in Kaufbeuren. Die geplante Neuvermietung? Seit dem Aus für das Möbelhaus Ende vergangenen Jahres hat sich vordergründig wenig getan. Nur das Gras rund um die Parkplätze - das wächst.

