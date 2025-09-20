Der alte Möbel-Standort am Kaufbeurer Bavariaring fordert Geduld

Es ist ein trostloser Anblick, der sich den Autofahrern am Eingang zur Stadt bietet. Wirklich schön präsentierte sich der Zweckbau zwar nie, aber der ehemalige Möbelmarkt Opti-Wohnwelt am Bavariaring brachte wenigstens Kundenfrequenz nach Kaufbeuren. Wenn auch am Ende nicht genug. Die gleichnamige Unternehmensgruppe aus Unterfranken meldete im vergangenen Jahr ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung an, um wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Unwirtschaftliche Möbelhäuser des Konzerns wurden geschlossen, darunter Opti-Wohnwelt in Kaufbeuren. Die geplante Neuvermietung? Seit dem Aus für das Möbelhaus Ende vergangenen Jahres hat sich vordergründig wenig getan. Nur das Gras rund um die Parkplätze - das wächst.

