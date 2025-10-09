Icon Menü
Kaufbeurer Musikschüler verabschieden Tiny Schmauch mit einem emotionalem Konzert in den Ruhestand

„Ein Hauch von Schmauch“

Emotionales Dankkonzert für Tiny Schmauch

Kaufbeurer Musikschüler bereiten ihrem ehemaligen Lehrer Tiny Schmauch einen klangvollen Abschied. Der will allerdings auch im Ruhestand aktiv bleiben.
Von Klaus Thiel
    • |
    • |
    • |
    Mit einem großen Dankkonzert verabschiedeten sich mehrere Ensembles der Kaufbeurer Musikschule von ihrem bisherigen Lehrer Tiny Schmauch (Mitte).
    Mit einem großen Dankkonzert verabschiedeten sich mehrere Ensembles der Kaufbeurer Musikschule von ihrem bisherigen Lehrer Tiny Schmauch (Mitte). Foto: Dudley Simpson

    Schon zum Ende des vergangenen Schuljahres hat die Kaufbeurer Ludwig-Hahn-Sing- und Musikschule ihren langjährigen Lehrer Tiny Schmauch in den Ruhestand verabschiedet. Dem formalen folgte nun ein emotionaler Abschied. Etliche von Schmauchs früheren Schülerinnen und Schülern organisierten in Eigenregie ein Dankkonzert der Sonderklasse im voll besetzten Stadtsaal. Als treffenden Titel hatten die jungen Musikerinnen und Musiker „Ein Hauch von Schmauch – Eine Klangspur für Tiny“ gewählt.

