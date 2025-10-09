Emotionales Dankkonzert für Tiny Schmauch

Schon zum Ende des vergangenen Schuljahres hat die Kaufbeurer Ludwig-Hahn-Sing- und Musikschule ihren langjährigen Lehrer Tiny Schmauch in den Ruhestand verabschiedet. Dem formalen folgte nun ein emotionaler Abschied. Etliche von Schmauchs früheren Schülerinnen und Schülern organisierten in Eigenregie ein Dankkonzert der Sonderklasse im voll besetzten Stadtsaal. Als treffenden Titel hatten die jungen Musikerinnen und Musiker „Ein Hauch von Schmauch – Eine Klangspur für Tiny“ gewählt.

