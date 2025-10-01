Ist der Kaufbeurer Stadtbiber nur eine Legende?

Landwirte freuen sich nicht immer über die putzigen Tierchen, ihre Dämme und die Folgen der von ihnen angerichteten Überflutungen oder Schäden an Waldbäumen. In der Kaufbeurer Innenstadt sind Biber jedoch außerordentlich beliebt. Regelmäßig lassen sich die Nager rund um die Spittelmühlkreuzung sehen, nagen an den Bäumen und rutschen nachts die Böschungen zum Mühlbach hinunter. Die sozialen Netzwerke sind voll von Geschichten über den „Kaufbeurer Stadtbiber“. Sogar die Polizei verwendete das Synonym, als sich kürzlich mal ein solches Tier in einem Kaufbeurer Parkhaus verirrte. Nett, aber eigentlich falsch, sagt Experte Stefan Schopf. „Den einen Kaufbeurer Stadtbiber gibt es nicht.“
Dem Nager auf der Spur
