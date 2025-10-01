Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Kaufbeurer Stadtbiber: Faszination und Mythen rund um den beliebten Nager

Dem Nager auf der Spur

Ist der Kaufbeurer Stadtbiber nur eine Legende?

Verkehrsunfälle, nächtliche Begegnungen, Feuerwehreinsätze - immer wieder ist die Rede vom „Kaufbeurer Stadtbiber“. Märchen oder Wahrheit? Ein Experte weiß Rat.
Von Alexander Vucko
    • |
    • |
    • |
    Auch die Kaufbeurer Feuerwehr hat schon einen Biber gerettet, der sich in einem Rechen am Mühlbach in der Kaufbeuren Innenstadt verfangen hatte.
    Auch die Kaufbeurer Feuerwehr hat schon einen Biber gerettet, der sich in einem Rechen am Mühlbach in der Kaufbeuren Innenstadt verfangen hatte. Foto: Feuerwehr Kaufbeuren (Archivbild)

    Landwirte freuen sich nicht immer über die putzigen Tierchen, ihre Dämme und die Folgen der von ihnen angerichteten Überflutungen oder Schäden an Waldbäumen. In der Kaufbeurer Innenstadt sind Biber jedoch außerordentlich beliebt. Regelmäßig lassen sich die Nager rund um die Spittelmühlkreuzung sehen, nagen an den Bäumen und rutschen nachts die Böschungen zum Mühlbach hinunter. Die sozialen Netzwerke sind voll von Geschichten über den „Kaufbeurer Stadtbiber“. Sogar die Polizei verwendete das Synonym, als sich kürzlich mal ein solches Tier in einem Kaufbeurer Parkhaus verirrte. Nett, aber eigentlich falsch, sagt Experte Stefan Schopf. „Den einen Kaufbeurer Stadtbiber gibt es nicht.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden