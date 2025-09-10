Neue Bühne und neues Programm im Altbau

Lang war die Sommerpause der Kleinkunstbühne Altbau in Irsee. Doch untätig waren die Macher, allen voran Tina Neureuter, die Vorsitzende des Trägervereins, nicht. Wenn ab Samstag, 11. Oktober, wieder Künstler in dem urigen Kellergewölbe auftreten, dann stehen sie auf solidem Grund. Denn eine neue, hölzerne Bühne ersetzt die Vorgängerin, die jahrzehntelang ihren Dienst tat. Ein örtlicher Schreinerbetrieb baute sie während des Sommers ein. Noch kurz vor den Sommerferien erhielten die Altbau-Macher zudem die erfreuliche Nachricht, dass die Irseer Kleinkunstbühne künftig einer der Orte ist, an denen die Sieger des Bayerischen Jazzpreises auftreten dürfen. Eine vom Bayerischen Jazzverband unterstützte Tour durch den Freistaat gehört zu den Prämien für die ausgezeichneten Musiker. Das erste entsprechende Konzert im Altbau wird laut Neureuter aber erst im kommenden Jahr stattfinden. Bis zum Jahreswechsel gibt es dort erst einmal folgende Veranstaltungen:

Martin Frei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87660 Irsee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kleinkunstbühne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis