Kleinkunstbühne Altbau in Irsee: neue Bühne und neues Programm

Kleinkunst im Ostallgäu

Neue Bühne und neues Programm im Altbau

Bevor die Irseer Kleinkunstbühne am 11. Oktober in die neue Saison startet, hat sich einiges getan. Dann gibt es vor allem viel Musik – und ein Krippenspiel.
Von Martin Frei
    • |
    • |
    • |
    Vor dem Start in die nächste Saison wurde im Altbau in Irsee eine neue Bühne installiert – beaufsichtigt von Tina Neureuter, der Vorsitzenden des Trägervereins der Kleinkunstbühne (Mitte).
    Vor dem Start in die nächste Saison wurde im Altbau in Irsee eine neue Bühne installiert – beaufsichtigt von Tina Neureuter, der Vorsitzenden des Trägervereins der Kleinkunstbühne (Mitte). Foto: Neureuter

    Lang war die Sommerpause der Kleinkunstbühne Altbau in Irsee. Doch untätig waren die Macher, allen voran Tina Neureuter, die Vorsitzende des Trägervereins, nicht. Wenn ab Samstag, 11. Oktober, wieder Künstler in dem urigen Kellergewölbe auftreten, dann stehen sie auf solidem Grund. Denn eine neue, hölzerne Bühne ersetzt die Vorgängerin, die jahrzehntelang ihren Dienst tat. Ein örtlicher Schreinerbetrieb baute sie während des Sommers ein. Noch kurz vor den Sommerferien erhielten die Altbau-Macher zudem die erfreuliche Nachricht, dass die Irseer Kleinkunstbühne künftig einer der Orte ist, an denen die Sieger des Bayerischen Jazzpreises auftreten dürfen. Eine vom Bayerischen Jazzverband unterstützte Tour durch den Freistaat gehört zu den Prämien für die ausgezeichneten Musiker. Das erste entsprechende Konzert im Altbau wird laut Neureuter aber erst im kommenden Jahr stattfinden. Bis zum Jahreswechsel gibt es dort erst einmal folgende Veranstaltungen:

