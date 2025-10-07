Icon Menü
Kommentar: Die Kaufbeurer Wasser-Krise - ein Lehrstück

Kommentar

Sturm im Wasserglas oder Katastrophe? Die Lehren aus der Kaufbeurer Wasserkrise

Eine Abkochanordnung für Leitungswasser aus Kaufbeuren und Verzögerungen bei der Entwarnung sorgen für Aufregung. Ein Lehrstück, findet unser Autor.
Alexander Vucko
Von Alexander Vucko
    • |
    • |
    • |
    Das Kaufbeurer Leitungswasser hat für viel Wirbel gesorgt - zurecht?
    Das Kaufbeurer Leitungswasser hat für viel Wirbel gesorgt - zurecht? Foto: Franz Kustermann (Symbolbild)

    Als nach der Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland vor mehr als einem Jahr Falschmeldungen über verunreinigtes Leitungswasser in Kaufbeuren durch das Internet geisterten, war die öffentliche Aufregung bereits groß. Der Quatsch konnte schnell aufgeklärt werden. Jetzt war es ernst: Mehr als eine Woche hatte die dringende Empfehlung des Gesundheitsamtes Ostallgäu Bestand, Leitungswasser abzukochen, bevor es zum Trinken oder Kochen verwendet wird. Ein Vorgang, der für einen Großteil der 55.000 betroffenen Menschen in und um Kaufbeuren durchaus einschneidend war. Dass sich die Entwarnung am Ende derart verzögerte, brachte etliche Verbraucher zum Kochen. Zurecht?

