Kommentar zu neuen Preisen für Spielstätten in Kaufbeuren: Den Machern nicht die Freude am Theater vermiesen!

Kommentar

Auch Enthusiasmus hat seine Grenzen

Eine klare Preisgestaltung bei den städtischen Spielstätten in Kaufbeuren ist gut und richtig. Aber sie sollte den Machern nicht die Freude am Theater vermiesen.
Martin Frei
Von Martin Frei
    • |
    • |
    • |
    Die Aufführung auch von großen Produktionen wie der „Dreigroschenoper“ des Theaters Kaufbeuren sollte für die Amateurbühnen in der Wertachstadt erschwinglich bleiben, meint der Autor. Foto: Mathias Wild

    Es wird oft bedauert, dass Kaufbeuren kein großes Veranstaltungszentrum hat wie etwa Marktoberdorf mit seinem Modeon. Dafür verfügt die Wertachstadt gleich über eine Reihe von Sälen und Flächen, in und auf denen man allerhand auf die Füße stellen kann. Dass das bestens funktioniert, beweisen kommerzielle Veranstalter, vor allem aber die örtlichen Kulturmacher. Es rührt sich was in Stadt – an manchen Wochenende so viel, dass die Entscheidung schwer fällt.

