Auch Enthusiasmus hat seine Grenzen

Es wird oft bedauert, dass Kaufbeuren kein großes Veranstaltungszentrum hat wie etwa Marktoberdorf mit seinem Modeon. Dafür verfügt die Wertachstadt gleich über eine Reihe von Sälen und Flächen, in und auf denen man allerhand auf die Füße stellen kann. Dass das bestens funktioniert, beweisen kommerzielle Veranstalter, vor allem aber die örtlichen Kulturmacher. Es rührt sich was in Stadt – an manchen Wochenende so viel, dass die Entscheidung schwer fällt.
Kommentar
