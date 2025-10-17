Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Kommentar zum geplanten Kneippbecken im Kaufbeurer Jordanpark: Sich auch mal eine Wohltat gönnen

Kommentar

Sich auch mal eine Wohltat gönnen

Nach schmerzhaften Sparrunden muss die Stadt Kaufbeuren kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie mal ein erfrischendes Geschenk annimmt, meint der Autor.
Martin Frei
Von Martin Frei
    • |
    • |
    • |
    Ist gesund, erfrischend und besonders für eine finanziell gebeutelte Stadt wie Kaufbeuren wohltuend: eine Runde im Wassertretbecken. Hier ein Beispiel aus Veitshöchheim in Unterfranken.
    Ist gesund, erfrischend und besonders für eine finanziell gebeutelte Stadt wie Kaufbeuren wohltuend: eine Runde im Wassertretbecken. Hier ein Beispiel aus Veitshöchheim in Unterfranken. Foto: Patty Varasano (Archivbild)

    Der Dauersparmodus hat sich offensichtlich tief eingebrannt bei einigen Kaufbeurer Stadträten. Da wird ihnen eine neue Kneippanlage quasi auf dem Silbertablett präsentiert, die die Brachfläche an der Johannes-Haag-Straße in eine Attraktion verwandelt, den Freizeitwert des Jordanparks weiter steigert, perfekt in die Stadtplanung passt und vor allem zu 90 Prozent vom Freistaat Bayern bezahlt wird. Und einige Räte haben nichts Besseres im Sinn als die gelungene, originelle, aber sicher nicht überdrehte Planung als zu groß und zu luxuriös, ja als „Gucci-Tretbecken“ zu brandmarken.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden