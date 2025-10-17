Sich auch mal eine Wohltat gönnen

Der Dauersparmodus hat sich offensichtlich tief eingebrannt bei einigen Kaufbeurer Stadträten. Da wird ihnen eine neue Kneippanlage quasi auf dem Silbertablett präsentiert, die die Brachfläche an der Johannes-Haag-Straße in eine Attraktion verwandelt, den Freizeitwert des Jordanparks weiter steigert, perfekt in die Stadtplanung passt und vor allem zu 90 Prozent vom Freistaat Bayern bezahlt wird. Und einige Räte haben nichts Besseres im Sinn als die gelungene, originelle, aber sicher nicht überdrehte Planung als zu groß und zu luxuriös, ja als „Gucci-Tretbecken“ zu brandmarken.

Martin Frei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87600 Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kneippanlage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis