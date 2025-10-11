Claudia Hindelang will Bürgermeisterin im Markt Kaltental werden

Im Kaltentaler Rathaus steht bei der Kommunalwahl am 8. März 2026 ein Wechsel an. Nach 24 Jahren als Bürgermeister der Ostallgäuer Marktgemeinde ist für Manfred Hauser Schluss. Für seine Nachfolge bringt sich nur eine Kandidatin in Stellung: Claudia Hindelang.

Hindelang in allen drei Kaltentaler Versammlungen aufgestellt

Die Aufkircherin wurde bei allen drei Aufstellungsversammlungen in den Ortsteilen, die diese Woche stattfanden, als Bürgermeisterkandidatin nominiert. Die jeweiligen Gruppierungen, die Hindelang bei der Wahl aufstellen, sind die Heimat Freie Wählergruppe Aufkirch, die Freie Wählergemeinschaft Blonhofen und die Freie Fortschrittliche Wählergemeinschaft Frankenhofen. Bei den Versammlungen wurden außerdem die Listen für die Wahl des Gemeinderates erstellt.

Claudia Hindelang ist in der Kaltentaler Kommunalpolitik kein unbekanntes Gesicht. Bereits seit drei Wahlperioden bringt sie sich im Marktgemeinderat ein. Sie war schon als Dritte und ist aktuell als Zweite Bürgermeisterin aktiv.

Nach 24 Jahren als Bürgermeister hört Hauser auf

Dass Amtsinhaber Manfred Hauser bei der Kommunalwahl 2026 nicht wieder kandidiert, kam nicht besonders überraschend. Bereits zu Beginn seiner vierten Amtszeit als Bürgermeister im Jahr 2020 hatte er angekündigt, dass diese seine letzte sein werde.