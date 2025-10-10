Drei Parteien schließen sich zum „Bündnis Zukunft Kaufbeuren“ zusammen

Neben den etablierten Parteien und Gruppierungen könnte bei der nächsten Kommunalwahl in Kaufbeuren auch eine neue Liste auf dem Wahlzettel zu finden sein. Diese Woche hat sich das „Bündnis Zukunft Kaufbeuren“ offiziell gegründet, um beim Urnengang am 8. März nächsten Jahres anzutreten. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von Bayernpartei, der Partei Die Basis und der Werte-Union.
Kommunalwahl 2026
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden