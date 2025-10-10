Icon Menü
Kommunalwahl 2026 in Kaufbeuren: Drei Parteien schließen sich zum „Bündnis Zukunft Kaufbeuren“ zusammen

Kommunalwahl 2026

Drei Parteien schließen sich zum „Bündnis Zukunft Kaufbeuren“ zusammen

Die neue gegründete Wählergruppe will bei der Kommunalwahl in Kaufbeuren antreten. Wer zum Bündnis gehört und welche Ziele es verfolgt.
Von Martin Frei
    •
    •
    •
    Das neu gegründete „Bündnis Zukunft Kaufbeuren“ will bei der Kommunalwahl im kommenden März antreten und in den Stadtrat einziehen.
    Das neu gegründete „Bündnis Zukunft Kaufbeuren“ will bei der Kommunalwahl im kommenden März antreten und in den Stadtrat einziehen. Foto: Mathias Wild (Archivbild)

    Neben den etablierten Parteien und Gruppierungen könnte bei der nächsten Kommunalwahl in Kaufbeuren auch eine neue Liste auf dem Wahlzettel zu finden sein. Diese Woche hat sich das „Bündnis Zukunft Kaufbeuren“ offiziell gegründet, um beim Urnengang am 8. März nächsten Jahres anzutreten. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von Bayernpartei, der Partei Die Basis und der Werte-Union.

