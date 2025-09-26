Schafft es eine "Friedensliste" in Kaufbeuren auf den Wahlzettel?

Derzeit laufen in Kaufbeuren intensive Gespräche zwischen kleineren politischen Parteien und Gruppierungen, die sich zusammentun wollen, um im kommenden Frühjahr an der Kommunalwahl in der Stadt teilnehmen zu können. Denn allein, um am 8. März nächsten Jahres überhaupt auf dem Wahlzettel zu stehen, sind Aufwand und Hürden hoch. Die politische Bandbreite bei den möglichen Bündnispartnern ist enorm groß – und eine Gruppierung scheint besonders begehrt zu sein.
Kommunalwahl 2026 in Kaufbeuren
