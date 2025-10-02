Daten sind das „neue Öl“ - wie Künstliche Intelligenz unser Leben verändert

Mit 33 Jahren Berufserfahrung bezeichnete sich Angelo Picierro, Vorstandsmitglied der Sparkasse Allgäu, als analoger Mensch. Er kenne noch die Zeit, als Überweisungen persönlich per Hand ausgefüllt wurden. Aber auch in seinem Haus änderten sich rasant die Ansprüche, Stichwort „Künstliche Intelligenz (KI)“. Mit diesen Worten begrüßte er die 140 Zuhörerinnen und Zuhörer zur Vortragsreihe S-Forum Zukunft der Sparkasse Allgäu in der Kaufbeurer Sparkassenpassage..
„S-Forum Zukunft“ in Kaufbeuren
