Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Künstliche Intelligenz im Fokus der Sparkasse in Kaufbeuren: Chancen und Herausforderungen für Mensch und Unternehmen

„S-Forum Zukunft“ in Kaufbeuren

Daten sind das „neue Öl“ - wie Künstliche Intelligenz unser Leben verändert

Bei einem Vortrag im Zuge der Vortragsreihe S-Forum Zukunft dreht sich in der Kaufbeurer Sparkasse alles um Künstliche Intelligenz. Welche Rolle spielt der Mensch?
Von Stefan Horend
    • |
    • |
    • |
    Künstliche Intelligenz beeinflusst den Alltag des Menschen zunehmend - Chancen und Risiken stellte Stefan Gröner in einem Vortrag dar.
    Künstliche Intelligenz beeinflusst den Alltag des Menschen zunehmend - Chancen und Risiken stellte Stefan Gröner in einem Vortrag dar. Foto: Peter Steffen/dpa (Symbolbild)

    Mit 33 Jahren Berufserfahrung bezeichnete sich Angelo Picierro, Vorstandsmitglied der Sparkasse Allgäu, als analoger Mensch. Er kenne noch die Zeit, als Überweisungen persönlich per Hand ausgefüllt wurden. Aber auch in seinem Haus änderten sich rasant die Ansprüche, Stichwort „Künstliche Intelligenz (KI)“. Mit diesen Worten begrüßte er die 140 Zuhörerinnen und Zuhörer zur Vortragsreihe S-Forum Zukunft der Sparkasse Allgäu in der Kaufbeurer Sparkassenpassage..

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden