Kult-Band Mauke macht ernst – schlechte Nachrichten für die Fans

Live ist live: Tonträger von Mauke-Auftritten gibt es nicht. Dennoch haben sich die sieben Mitglieder der Neugablonzer Mundartband mit ihrem Werk im kollektiven Gedächtnis festgesetzt. Das paurische Liedgut stammt aus dem Sudetenland. Bei der Musik nimmt sich Mauke die Freiheit, auf aktuelle Hörgewohnheiten einzugehen. Die Fans nennen das einfach Kult. Unter ihnen verbreitet es sich derzeit wie ein Lauffeuer: Die Band macht 2026 nach 20 Jahren Schluss mit Musikkabarett.
Kaufbeurer Mundart-Kabarett
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden