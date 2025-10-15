Icon Menü
Kult-Band Mauke hört nach 20 Jahren auf

Kaufbeurer Mundart-Kabarett

Kult-Band Mauke macht ernst – schlechte Nachrichten für die Fans

Die Neugablonzer Mundart-Band Mauke hält den Dialekt Paurisch lebendig. Nun haben die Kult-Musiker Neuigkeiten für ihre große Fan-Gemeinde.
Von Alexander Vucko
    • |
    • |
    • |
    Die Mundart-Band Mauke kündigt ihr Ende an. 2026 soll Schluss sein.
    Die Mundart-Band Mauke kündigt ihr Ende an. 2026 soll Schluss sein. Foto: Lena Wunderlich/Mauke

    Live ist live: Tonträger von Mauke-Auftritten gibt es nicht. Dennoch haben sich die sieben Mitglieder der Neugablonzer Mundartband mit ihrem Werk im kollektiven Gedächtnis festgesetzt. Das paurische Liedgut stammt aus dem Sudetenland. Bei der Musik nimmt sich Mauke die Freiheit, auf aktuelle Hörgewohnheiten einzugehen. Die Fans nennen das einfach Kult. Unter ihnen verbreitet es sich derzeit wie ein Lauffeuer: Die Band macht 2026 nach 20 Jahren Schluss mit Musikkabarett.

