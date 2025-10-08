„Wir haben gelernt“ – OB Stefan Bosse über die Kaufbeurer Wasserkrise

Was war der Grund für die Verzögerung bei der dritten Wasserprobenserie?

STEFAN BOSSE: Die dritte Probe wurde am Donnerstag, 2. Oktober, genommen und ging am selben Tag ins Labor. Das weitere Vorgehen für das Wochenende wurde explizit am Donnerstag mit dem Labor und dem Gesundheitsamt abgestimmt. Das Labor bestätigte auf Rückfrage am Donnerstag, dass am Wochenende gearbeitet wird und Ergebnisse voraussichtlich am Samstag, spätestens am Sonntag, vorliegen werden. Hätte es Zweifel an dieser Aussage gegeben, hätten wir ein anderes Labor beauftragt, um die Analyse zu beschleunigen und Ergebnisse so schnell wie möglich zu erhalten. Am Montag stellte sich dann heraus, dass das mikrobiologische Labor – entgegen der Aussage von Donnerstag – wegen Wartungs- und Umbauarbeiten am Wochenende geschlossen hatte. Dafür hat sich der verantwortliche Leiter inzwischen mehrmals entschuldigt. Der Mitarbeiter, der uns die falsche Auskunft gegeben hatte, sei der einzige im Unternehmen, der offenbar nicht wusste, dass umgebaut wird.

