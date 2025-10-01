Benefizkonzert in der Kapelle Großried

Immer wieder organisiert Familie Zoller mit viel Herzblut ein Benefizkonzert in der Großrieder Kapelle und auch in diesem Jahr wurde daraus wieder ein Treffpunkt für Musikliebhaber und Unterstützer einer guten Sache.

Bei einem stimmungsvollen Abend konnten sich die Gäste über ein abwechslungsreiches musikalisches Programm freuen: Das Frauenensemble Milchschnitten und der Männerchor aus Baisweil sowie die Musikgruppe Notenaustausch aus Ingenried sorgten mit ihren Darbietungen für begeisterten Applaus und eine besondere Atmosphäre.

Nach dem musikalischen Teil ließen Besucherinnen und Besucher den Abend bei einem kleinen Umtrunk gemütlich ausklingen. In geselliger Runde wurde der wahrscheinlich letzte Sommerabend des Jahres noch einmal in vollen Zügen genossen – nicht zuletzt am wärmenden Lagerfeuer.

Der gesamte Erlös des Abends – 1000 Euro – wird an die ambulante Schmerzabteilung der Kinderklinik Augsburg gespendet. Mit dem Betrag werden Therapien für junge Patientinnen und Patienten unterstützt, die unter chronischen Schmerzen leiden – eine Hilfe, die direkt ankommt.

