So spürten Zielfahnder den mutmaßlichen Todesfahrer von Kaufbeuren auf

Die Polizei hat den mutmaßlichen Autofahrer ermittelt, den sie für einen tödlichen Verkehrsunfall am 23. August in Kaufbeuren-Neugablonz verantwortlich macht. Zielfahnder des bayerischen Landeskriminalamtes nahmen den 21-Jährigen Deutsch-Ukrainer am Montag in Polen fest – am selben Tag, als das 20-Jährige Todesopfer in Kaufbeuren bestattet wurde. Gegen den Beschuldigten ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wegen der Verdacht unter anderem des Mordes.
Mordvorwurf steht im Raum
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden