Mutmaßlicher Todesfahrer von Kaufbeuren in Polen gefasst – Mordvorwurf erhoben

Mordvorwurf steht im Raum

So spürten Zielfahnder den mutmaßlichen Todesfahrer von Kaufbeuren auf

Der 21-Jährige soll nach einem Verkehrsunfall geflüchtet sein, bei dem ein junger Mann starb. Warum die Staatsanwaltschaft dem Verdächtigen nun Mord vorwirft.
Von Alexander Vucko
    In diesem Fahrzeug starb ein 20-Jährige. Für seinen Tod wird ein Mann verantwortlich gemacht, der nun gefasst ist.
    In diesem Fahrzeug starb ein 20-Jährige. Für seinen Tod wird ein Mann verantwortlich gemacht, der nun gefasst ist. Foto: Alexander Vucko

    Die Polizei hat den mutmaßlichen Autofahrer ermittelt, den sie für einen tödlichen Verkehrsunfall am 23. August in Kaufbeuren-Neugablonz verantwortlich macht. Zielfahnder des bayerischen Landeskriminalamtes nahmen den 21-Jährigen Deutsch-Ukrainer am Montag in Polen fest – am selben Tag, als das 20-Jährige Todesopfer in Kaufbeuren bestattet wurde. Gegen den Beschuldigten ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wegen der Verdacht unter anderem des Mordes.

