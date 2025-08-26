ESVK-Neuzugang: Nach dem Durchbruch ist auch davor

Lange Zeit waren die Heilbronner Falken fester Bestandteil der DEL2, doch 2022/23 erfolgte der sich schon lange andeutende Abstieg in die Oberliga. Dort gehören die Falken zu den Topteams – auch vorige Saison. Und dazu hat Alec Zawatsky entscheidend beigetragen: Der 25-Jährige kam auf hervorragende 61 Scorerpunkte. „Die Saison war mein Durchbruch. Da habe ich das gezeigt, was ich kann“, erklärt Zawatsky.
Von einem Stanley Cup-Sieger ausgebildet
