Nach dem Durchbruch ist auch davor: Alec Zawatsky will sich beim ESV Kaufbeuren beweisen. Der Neuzugang aus Heilbronn will auf ein höheres Niveau.

Von einem Stanley Cup-Sieger ausgebildet

ESVK-Neuzugang: Nach dem Durchbruch ist auch davor

Alec Zawatsky will sich beim ESV Kaufbeuren beweisen. Der Neuzugang aus Heilbronn hatte gute Lehrmeister.
Von Markus Frobenius
    • |
    • |
    • |
    Frohnatur: Im richtigen Moment kann Alec Zawatsky auch ein Spaßvogel sein. Doch ernst ist dem Neuzugang aus Heilbronn die Absicht, sich beim ESV Kaufbeuren als Stürmer durchzusetzen.
    Frohnatur: Im richtigen Moment kann Alec Zawatsky auch ein Spaßvogel sein. Doch ernst ist dem Neuzugang aus Heilbronn die Absicht, sich beim ESV Kaufbeuren als Stürmer durchzusetzen. Foto: Ralf Lienert

    Lange Zeit waren die Heilbronner Falken fester Bestandteil der DEL2, doch 2022/23 erfolgte der sich schon lange andeutende Abstieg in die Oberliga. Dort gehören die Falken zu den Topteams – auch vorige Saison. Und dazu hat Alec Zawatsky entscheidend beigetragen: Der 25-Jährige kam auf hervorragende 61 Scorerpunkte. „Die Saison war mein Durchbruch. Da habe ich das gezeigt, was ich kann“, erklärt Zawatsky.

