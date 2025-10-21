Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Nach Einbruchs- und Diebstahlserie: Kaufbeurer Kriminalpolizei ermittelt Tatverdächtigen

Bargeld gestohlen

Nach Einbruch- und Diebstahlserie: Kaufbeurer Kriminalpolizei ermittelt Tatverdächtigen

Ein Getränkelieferant soll Gaststätten und Vereinsheime ausgekundschaftet und bestohlen haben. Die Polizei sucht weitere Zeugen und Geschädigte.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Nach Einbruchsserie in Kaufbeuren: Die Kriminalpolizei hat einen Tatverdächtigen ermittelt.
    Nach Einbruchsserie in Kaufbeuren: Die Kriminalpolizei hat einen Tatverdächtigen ermittelt. Foto: Friso Gentsch/dpa (Symbolbild)

    Nach mehreren Einbrüchen und Diebstählen hat die Kriminalpolizei Kaufbeuren einen Tatverdächtigen ermittelt.

    Bargeld in Gaststätten und Vereinsheimen gestohlen

    In Kaufbeuren häuften sich nach Angaben der Polizei in den vergangenen Wochen Einbrüche und Diebstähle. Betroffen waren vor allem Gaststätten und Vereinsheime. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Kaufbeuren ergaben einen Tatverdacht gegen einen 28-Jährigen. Im Rahmen seiner Arbeit als Getränkelieferant soll er seine späteren Tatobjekte offensichtlich ausgekundschaftet haben.

    Der Verdächtige verschaffte sich laut Polizei im Anschluss nachts durch unversperrte Türen Zugang zu den Gebäuden und entwendete hauptsächlich Bargeld. Nach dem derzeitigem Ermittlungsstand steht der 28-Jährige im Verdacht, mindestens zwei Einbrüche und drei weitere Diebstahlstaten begangen zu haben.

    Kriminalpolizei sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten

    Die Ermittler schließen nicht aus, dass weitere Gaststätten betroffen sind. Die Polizei bittet daher Zeugen oder Geschädigte, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08341/9330 zu melden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden