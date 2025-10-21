Nach Einbruch- und Diebstahlserie: Kaufbeurer Kriminalpolizei ermittelt Tatverdächtigen

Nach mehreren Einbrüchen und Diebstählen hat die Kriminalpolizei Kaufbeuren einen Tatverdächtigen ermittelt.

Bargeld in Gaststätten und Vereinsheimen gestohlen

In Kaufbeuren häuften sich nach Angaben der Polizei in den vergangenen Wochen Einbrüche und Diebstähle. Betroffen waren vor allem Gaststätten und Vereinsheime. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Kaufbeuren ergaben einen Tatverdacht gegen einen 28-Jährigen. Im Rahmen seiner Arbeit als Getränkelieferant soll er seine späteren Tatobjekte offensichtlich ausgekundschaftet haben.

Der Verdächtige verschaffte sich laut Polizei im Anschluss nachts durch unversperrte Türen Zugang zu den Gebäuden und entwendete hauptsächlich Bargeld. Nach dem derzeitigem Ermittlungsstand steht der 28-Jährige im Verdacht, mindestens zwei Einbrüche und drei weitere Diebstahlstaten begangen zu haben.

Kriminalpolizei sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten

Die Ermittler schließen nicht aus, dass weitere Gaststätten betroffen sind. Die Polizei bittet daher Zeugen oder Geschädigte, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08341/9330 zu melden.