Nach Sanierung: Wiedereröffnung der Kolping Akademie in Kaufbeuren

Wiedereröffnung in Kaufbeuren

Nach Total-Umbau: Das ist die neue Kolping Akademie in Kaufbeuren

Nach der Generalsanierung wurde das Haus in der Kaufbeurer Innenstadt jetzt feierlich wiedereröffnet. Vier Millionen Euro hat der komplette Umbau gekostet.
Von Klaus Thiel
    Die Kolping Akademie hat nach der Renovierung auch einen neuen Laden, in dem die Auszubildenden arbeiten. Foto: Harald Langer

    Nach knapp zwei Jahren der Generalsanierung wurde die Kolping Akademie in der gleichnamigen Straße in Kaufbeuren nun wieder eröffnet – mit einem Festakt für geladene Gäste und einem Tag der offenen Tür.

