Nach Total-Umbau: Das ist die neue Kolping Akademie in Kaufbeuren

Nach knapp zwei Jahren der Generalsanierung wurde die Kolping Akademie in der gleichnamigen Straße in Kaufbeuren nun wieder eröffnet – mit einem Festakt für geladene Gäste und einem Tag der offenen Tür.
Wiedereröffnung in Kaufbeuren
