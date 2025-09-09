Neue Kulturwerkstatt Kaufbeuren: Die Baustelle wird zur Bühne

Stetig voran geht es auf der Baustelle der neuen Kulturwerkstatt an der Ganghoferstraße in Kaufbeuren. Derzeit wird unter anderem die Fassade des alten Bauteils des Theaters Schauburg gestrichen. Vor allem sind die Handwerker aber mit dem Innenausbau des Gebäudes beschäftigt. Geplant ist, dass das Kaufbeurer Kinder- und Jugendtheater Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres seine generalsanierte und erweiterte Proben- und Spielstätte bezieht.
Großbaustelle an der Ganghoferstraße
