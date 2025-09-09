Icon Menü
Neubau der Kulturwerkstatt Kaufbeuren: Schon die Baustelle wird zur Bühne des Kinder- und Jugendtheaters

Großbaustelle an der Ganghoferstraße

Neue Kulturwerkstatt Kaufbeuren: Die Baustelle wird zur Bühne

Die Sanierung und Erweiterung des Theatergebäudes an der Ganghoferstraße geht voran. Schon Monate vor der Fertigstellung wird dort das erste Stück gezeigt.
Von Martin Frei
    Stetig voran geht es auf der Baustelle der neuen Proben- und Spielstätte der Kulturwerkstatt Kaufbeuren an der Ganghoferstraße.
    Stetig voran geht es auf der Baustelle der neuen Proben- und Spielstätte der Kulturwerkstatt Kaufbeuren an der Ganghoferstraße. Foto: Harald Langer

    Stetig voran geht es auf der Baustelle der neuen Kulturwerkstatt an der Ganghoferstraße in Kaufbeuren. Derzeit wird unter anderem die Fassade des alten Bauteils des Theaters Schauburg gestrichen. Vor allem sind die Handwerker aber mit dem Innenausbau des Gebäudes beschäftigt. Geplant ist, dass das Kaufbeurer Kinder- und Jugendtheater Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres seine generalsanierte und erweiterte Proben- und Spielstätte bezieht.

