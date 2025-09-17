„Der Teufel steckt im Detail“: Kaufbeurer Theatervereine kritisieren höhere Preise für städtische Spielstätten

Wenn das Theater Kaufbeuren künftig wieder eine große Produktion wie die „Dreigroschenoper“ auf die Bühne des Stadttheaters bringen will, dann muss der Verein voraussichtlich etliche Groschen mehr als bisher aufbringen. Denn bei der jüngsten Sitzung des Verwaltungs-, Finanz- und Stiftungsausschusses des Stadtrats ging es um eine neue Gebühren- und Preisstruktur für die Nutzung der städtischen Veranstaltungshäuser und -flächen. Die Neuregelung soll zum 1. Januar 2026 in Kraft treten.

