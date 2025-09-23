Icon Menü
Neues Führungsduo für Ostallgäuer Seniorenheime: Lösungen für Obergünzburg

Pflege im Ostallgäu

Führungskrise in Ostallgäuer Seniorenheimen ausgestanden? Landkreis vermeldet Neubesetzung

Der Ärger rund um die Hausleitungen in den landkreiseigenen Seniorenheimen in Waal und Obergünzburg war groß. Nun kann das Landratsamt Personalien vermelden.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Während im Obergünzburger Haus die Führungspositionen neu besetzt sind, ist für die Senioreneinrichtung in Waal noch nichts entschieden.
    Während im Obergünzburger Haus die Führungspositionen neu besetzt sind, ist für die Senioreneinrichtung in Waal noch nichts entschieden. Foto: Alexandra Hartmann (Archivbild)

    Von drei vakanten Leitungspositionen bei den kreiseigenen Senioren- und Pflegeheimen im Ostallgäu werden ab 1. Oktober zwei neu besetzt. Sowohl für die stellvertretende Werkleitung als auch für die Leitung des Senioren- und Pflegeheims Obergünzburg sei eine Nachfolge gefunden werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Das Bewerbungsverfahren für die Leitung des Seniorenheims Waal läuft noch.

