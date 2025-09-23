Führungskrise in Ostallgäuer Seniorenheimen ausgestanden? Landkreis vermeldet Neubesetzung

Von drei vakanten Leitungspositionen bei den kreiseigenen Senioren- und Pflegeheimen im Ostallgäu werden ab 1. Oktober zwei neu besetzt. Sowohl für die stellvertretende Werkleitung als auch für die Leitung des Senioren- und Pflegeheims Obergünzburg sei eine Nachfolge gefunden werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Das Bewerbungsverfahren für die Leitung des Seniorenheims Waal läuft noch.

