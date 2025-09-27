Icon Menü
Neues Gewerbegebiet in Oberbeuren: Bauflächen für Unternehmen verfügbar

Neues Gewerbegebiet in Kaufbeuren

Stadt bietet Bauflächen für Unternehmen in Oberbeuren an

Der Kaufbeurer Stadtrat stellt die Weichen für ein erweitertes Gewerbegebiet in Oberbeuren. Die Vermarktung läuft bereits. Das sind die Pläne im Detail.
Von Alexander Vucko
    Südlich der Fliegerhorstsiedlung soll eine Grünfläche (unten, Mitte) soll zu einem Gewerbegebiet werden - rechts die Landebahn der Luftwaffenschule.
    Südlich der Fliegerhorstsiedlung soll eine Grünfläche (unten, Mitte) soll zu einem Gewerbegebiet werden - rechts die Landebahn der Luftwaffenschule. Foto: Harald Langer

    Mehr Platz für Unternehmen: Der Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am Dienstag über ein neues Gewerbegebiet südlich der Fliegerhorstsiedlung und westlich des Bundeswehrgeländes, wo die Freiflächen-Photovoltaikanlage steht. Damit könnten dort schon im kommenden Jahr die Bagger anrollen. Der Bauausschuss hat dafür in seiner jüngsten Sitzung bereits einstimmig die Weichen gestellt. Ein Werbebanner weist an Ort und Stelle bereits jetzt auf die neuen Flächen mit einer Gesamtgröße von 112.000 Quadratmetern hin.

