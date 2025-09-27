Stadt bietet Bauflächen für Unternehmen in Oberbeuren an

Mehr Platz für Unternehmen: Der Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am Dienstag über ein neues Gewerbegebiet südlich der Fliegerhorstsiedlung und westlich des Bundeswehrgeländes, wo die Freiflächen-Photovoltaikanlage steht. Damit könnten dort schon im kommenden Jahr die Bagger anrollen. Der Bauausschuss hat dafür in seiner jüngsten Sitzung bereits einstimmig die Weichen gestellt. Ein Werbebanner weist an Ort und Stelle bereits jetzt auf die neuen Flächen mit einer Gesamtgröße von 112.000 Quadratmetern hin.

Alexander Vucko

87600 Kaufbeuren

Baufläche