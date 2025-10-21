Icon Menü
Oberbeurer Bühne bietet wohldosierte Kalauerdichte beim Stück „Göttinnen weißblau“

Theater in Oberbeuren

Oberbeurer Bühne bietet wohldosierte Kalauerdichte

„Göttinnen weißblau": Im neuen Stück der Oberbeurer Bühne geht es um ehrgeizige Schwestern und die Männer in ihrem Umfeld.
Von Alfons Regler
    • |
    • |
    • |
    Turbulent wird es bei „Göttinnen weisblau“ auf der Bühne in Oberbeuren.
    Foto: Harald Langer

    Spielfreude, lange Erfahrung, eine gute Regie, engagierte Bühnenbauer und Maskenbildner, das sind die Zutaten, mit denen dem Theaterverein D´Oberbeurer Bühne wieder einen vollen Erfolg bei der Premiere zu „Göttinnen weißblau“ von Cornelia Willinger gelungen ist. Allein die Tatsache, dass alle neun Vorstellungen ausverkauft sind, spricht für den Ruf des Ensembles. Regisseurin Monika Schmid, selbst lange Jahre als Schauspielerin auf der Bühne, verstand es, das temporeiche Stück gut zu strukturieren und die Talente der Schauspieler herauszuarbeiten. So konnten sich alle in ihren Rollen zur Freude des Publikums entfalten.

