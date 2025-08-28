Icon Menü
Parken am Forettle-Center in Kaufbeuren: Autofahrer übt scharfe Kritik an digitalem Parksystem

„Wer kein Foto macht, wird abgezockt“: Autofahrer kritisiert Kaufbeurer Parksystem scharf

Obwohl der Automat in Kaufbeuren kostenfreies Parken verspricht, soll ein Autofahrer zahlen. Wie der Betreiber reagiert und was Betroffene bei Problemen tun sollen.
Von Felix Lang
    Das Parksystem am Forettle-Center in Kaufbeuren sorgte zuletzt für Aufregung bei einem Autofahrer.
    Das Parksystem am Forettle-Center in Kaufbeuren sorgte zuletzt für Aufregung bei einem Autofahrer. Foto: Felix Lang

    „Wer an diesem Tag kein Foto gemacht hat, wird abgezockt“ – mit diesen Worten kritisiert Colin MacKenzie aus Kaufbeuren den jüngsten Vorfall beim Parkraumbetreiber Parkdepot. Am 11. August wollte MacKenzie kurz im Forettle-Center einkaufen. Sein Auto stellte er in der Zeit auf dem dortigen Parkplatz ab. Als er nach seinem Einkauf am Parkautomaten bezahlen wollte, las er dort den Hinweis: Das Parksystem ist nicht aktiv. Du parkst für den Tag kostenlos.“

