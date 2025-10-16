Pfarrer segnet Feldkreuz

Bei Kaiserwetter wurde kürzlich ein Feldkreuz auf der Frankenhofener Hochebene von Pfarrer Julius Kreuzer gesegnet. Mit viel Herzblut und Liebe zum Detail fertigten Markus Karg und Thomas Vogel dieses wunderschöne Feldkreuz im Auftrag der Kirchenstiftung Frankenhofen. Einen künstlerischen Beitrag leisteten Kirchenmaler Günter Hörmann (Gestaltung des Christus) und Gerhard Fischer (Spruchtafel und INRI-Schild). Allen ein herzliches „ Vergelts Gott“ die mitgeholfen haben, die Segnung zu gestalten. Bei der Segnung waren unter anderem (von links) Thomas Vogel, Pfarrer Julius Kreuzer, Kirchenpfleger Günter Ulke und Markus Karg.

