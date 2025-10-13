Pläne für Studentendorf in Kaufbeuren stecken fest – wie geht es weiter?

Kaufbeuren nennt sich stolz „Hochschulstadt“, weil dort künftige Finanzbeamte ausgebildet werden. Seit die Hochschule für den öffentlichen Dienst, Fachbereich Finanzwesen, aus Platznot mit der Auslagerung von Studierenden am Standort Herrsching begann und als vorübergehende Einrichtung in Kaufbeuren startete, fehlt dort aber noch echtes Hochschulflair. Denn einen Campus mit Lehrsälen, Wohnheim und Mensa gibt es nicht. Die angemieteten Einrichtungen für mehrere Hundert Studierende verteilen sich über die Stadt. Konzepte für eine Studentenstadt gibt es längst, doch um das Thema ist es ruhig geworden, seitdem das Bauunternehmen Dobler dem Freistaat vor zwei Jahren ein zwei Hektar großes Grundstück angeboten hat.
Hochschulcampus in Kaufbeuren?
