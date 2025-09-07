Ein stolzes Bekenntnis zur Vielfalt: So war die Pride-Demo in Kaufbeuren

Mit einem großen, bunten Demonstrationszug durch die Kaufbeurer Altstadt und einem anschließenden Festival auf dem Spitalhof ging am Samstag der „Allgäu Pride Month 2025“ zu Ende. Seit Anfang August setzte der Verein Allgäu Pride mit über 40 Veranstaltungen in der Region wieder ein deutliches Zeichen für mehr Sichtbarkeit, Gleichberechtigung und Akzeptanz von queeren Menschen im ländlichen Raum. „Wir haben mit unserer Arbeit schon viel erreicht“, berichtete Vorstandsmitglied Florian Schönmeyer. In der Gesellschaft gebe es aber auch immer lautere Stimmen der Diskriminierung und Intoleranz. Daher sei es wichtig, weiterhin für die Belange queerer Menschen einzutreten, die sich nicht mit traditionellen Vorstellungen von Geschlecht oder sexueller Orientierung identifizieren.
Pride Month 2025 im Allgäu
