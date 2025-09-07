Icon Menü
Pride-Demo in Kaufbeuren: 500 Demonstranten ziehen für mehr Akzeptanz von queeren Menschen durch die Stadt.

Pride Month 2025 im Allgäu

Ein stolzes Bekenntnis zur Vielfalt: So war die Pride-Demo in Kaufbeuren

Zum Abschluss des „Pride Month“ ziehen 500 Demonstranten für mehr Akzeptanz von queeren Menschen durch die Kaufbeurer Altstadt. Das sagen Macher und Teilnehmer.
Von Birte Mayer
    • |
    • |
    • |
    Rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen bei der Pride-Demo für mehr Akzeptanz von queeren Menschen durch die Kaufbeurer Altstadt.
    Rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen bei der Pride-Demo für mehr Akzeptanz von queeren Menschen durch die Kaufbeurer Altstadt. Foto: Harald Langer

    Mit einem großen, bunten Demonstrationszug durch die Kaufbeurer Altstadt und einem anschließenden Festival auf dem Spitalhof ging am Samstag der „Allgäu Pride Month 2025“ zu Ende. Seit Anfang August setzte der Verein Allgäu Pride mit über 40 Veranstaltungen in der Region wieder ein deutliches Zeichen für mehr Sichtbarkeit, Gleichberechtigung und Akzeptanz von queeren Menschen im ländlichen Raum. „Wir haben mit unserer Arbeit schon viel erreicht“, berichtete Vorstandsmitglied Florian Schönmeyer. In der Gesellschaft gebe es aber auch immer lautere Stimmen der Diskriminierung und Intoleranz. Daher sei es wichtig, weiterhin für die Belange queerer Menschen einzutreten, die sich nicht mit traditionellen Vorstellungen von Geschlecht oder sexueller Orientierung identifizieren.

